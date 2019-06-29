В Коврове прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме

ВОРОНЕЖ, 29 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по взрыву бытового газа в городе Ковров Владимирской области, в результате которого погиб один человек и 10 пострадали, сообщает надзорное ведомство.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Коврове в ночь на субботу. В СУСК рассказали, что на кухне квартиры были вырваны соединительные шланги в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке. В ведомстве отметили, что это послужило причиной утечки и скоплению паров газа в помещении. Первоначально говорилось об одном погибшем и трех раненых. Позднее СК заявил о 10 пострадавших, в том числе двух в реанимации.