В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области

МОСКВА/ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Спасатели готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области, сообщил журналистам первый замминистра МЧС Александр Чуприян.

"Уже тысячная группировка сосредоточена для того, чтобы оказывать помощь населению, к сожалению, критические уровни воды поднимаются, и прогнозы – сутки-двое будет продолжаться. Поэтому и авиация, и наземная группировка сосредоточиваются в районе Братска, и мы сделаем все, чтобы как можно меньше горе людское там было", - сказал Чуприян.

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра до 11-16 метров в секунду, в южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди.

"В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом продолжается формироваться дождевой паводок. В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400-1500 см. На реке Уда у города Нижнеудинска уровень воды составит 250-300 см, у села Широково – 930-980 см, у поселка Октябрьский – 580-650 см. На реке Бирюса у населенного пункта Бирюсинск – 420-480 см, у поселка Шиткино – 620-660 см. На реке Оке у населенного пункта Ухтуй уровень воды поднимется до отметок 490-550 см", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.