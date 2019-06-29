Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T11:54Z
https://ria.ru/20190629/1556041666.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155604/04/1556040444_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_08c7751fb428d9174f592875b99f8a18.jpg
РИА Новости

В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области

Вчера, 11:54
3658
© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА/ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Спасатели готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области, сообщил журналистам первый замминистра МЧС Александр Чуприян.
"Уже тысячная группировка сосредоточена для того, чтобы оказывать помощь населению, к сожалению, критические уровни воды поднимаются, и прогнозы – сутки-двое будет продолжаться. Поэтому и авиация, и наземная группировка сосредоточиваются в районе Братска, и мы сделаем все, чтобы как можно меньше горе людское там было", - сказал Чуприян.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 09:03
В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления
По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра до 11-16 метров в секунду, в южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди.
"В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом продолжается формироваться дождевой паводок. В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400-1500 см. На реке Уда у города Нижнеудинска уровень воды составит 250-300 см, у села Широково – 930-980 см, у поселка Октябрьский – 580-650 см. На реке Бирюса у населенного пункта Бирюсинск – 420-480 см, у поселка Шиткино – 620-660 см. На реке Оке у населенного пункта Ухтуй уровень воды поднимется до отметок 490-550 см", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Власти региона сообщали об одном погибшем и двух пропавших без вести.
200303
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
В Иркутской области подтопление угрожает еще трем районам
РИА
Новости
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Тулуне на затопленном участке дороги работают специалисты Росавтодора
Паводок в Иркутской области
Росгвардейцы в зоне паводка в Иркутской области спасли тонущего ребенка
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления
Лента
новостей
Паводок в Иркутской области
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Паводок в Иркутской области
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до трех человек
Паводок в Иркутской области
С пострадавшими от паводка жителями Иркутской области работают психологи
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Паводок в Иркутской области
Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим в Иркутской области
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделили почти миллиард рублей
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области один человек погиб в районе паводка
Паводок в Иркутской области
В МЧС рассказали о ситуации в зоне подтопления в Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Иркутской области прогнозируют подтопление еще в двух населенных пунктах
Паводок в Иркутской области
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния