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РИА Новости
Культура

В США умер автор музыки для рэпера Face

Вчера, 11:48
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© Фото : аккаунт Hella Sketchy в Instagram Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy
Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy
© Фото : аккаунт Hella Sketchy в Instagram
Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Автор музыки для российского рэпера Face 18-летний Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США от передозировки наркотиков.

"Трагическая смерть Hella Sketchy — ужасная потеря. Он был невероятно творческой, ранимой душой, он только начал показывать миру свой талант и свою уникальность", — говорится в сообщении звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, к которому принадлежал музыкант.

Смерть Туресона подтвердил его отец в своем аккаунте в Twitter. "Ты не должен покидать этот мир раньше своего отца и дедушки... С грустью мы сообщаем вам, что Джейкоб Тайлер Туресон ушел из жизни 27 июня 2019 года", — написал отец рэпера.
Он сообщил, что Джейкоб был найден без сознания 13 июня и перевезен в больницу с признаками передозировки наркотиков. Его доставили в реанимацию, где он находился в состоянии комы в течение 14 дней. Поминальная служба состоится в субботу вечером в американском городе Остин.
"RIP Hella Sketchy. Спасибо, что работал со мной над "Playboy EP". Покойся с миром", — написал в Twitter исполнитель Face.
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КультураСША
Популярные комментарии
Какая важная новость для российских читателей! Умер от передоза неизвестно кто, который писал "музыку" для неизвестно кого.
29 июня, 12:21
Смеющийся Ярко
1610001
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