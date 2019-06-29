В США умер автор музыки для рэпера Face

"Трагическая смерть Hella Sketchy — ужасная потеря. Он был невероятно творческой, ранимой душой, он только начал показывать миру свой талант и свою уникальность", — говорится в сообщении звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, к которому принадлежал музыкант.

Он сообщил, что Джейкоб был найден без сознания 13 июня и перевезен в больницу с признаками передозировки наркотиков. Его доставили в реанимацию, где он находился в состоянии комы в течение 14 дней. Поминальная служба состоится в субботу вечером в американском городе Остин.