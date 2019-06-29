В США умер автор музыки для рэпера Face

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Автор музыки для российского рэпера Face 18-летний Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США от передозировки наркотиков.
"Трагическая смерть Hella Sketchy — ужасная потеря. Он был невероятно творческой, ранимой душой, он только начал показывать миру свой талант и свою уникальность", — говорится в сообщении звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, к которому принадлежал музыкант.
Смерть Туресона подтвердил его отец в своем аккаунте в Twitter. "Ты не должен покидать этот мир раньше своего отца и дедушки... С грустью мы сообщаем вам, что Джейкоб Тайлер Туресон ушел из жизни 27 июня 2019 года", — написал отец рэпера.
Он сообщил, что Джейкоб был найден без сознания 13 июня и перевезен в больницу с признаками передозировки наркотиков. Его доставили в реанимацию, где он находился в состоянии комы в течение 14 дней. Поминальная служба состоится в субботу вечером в американском городе Остин.
"RIP Hella Sketchy. Спасибо, что работал со мной над "Playboy EP". Покойся с миром", — написал в Twitter исполнитель Face.