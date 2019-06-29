Конте прокомментировал слова Путина о либерализме

РИМ, 29 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал журналистам, что проблема либеральной идеи, поднятая президентом РФ Владимиром Путиным, касается не столько современных либерально-демократических систем, сколько правящих политических классов, элит.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Отметив важность либеральных ценностей, Конте указал, что существующие в настоящее время либерально-демократические системы "тесны". При этом он сделал акцент на том, что элиты, действующие в современных либерально-демократических системах, зачастую не способны адекватно реагировать на запросы граждан.

"Размышления Путина несколько сложнее. По сути дела, он говорит о том, что наши либерально-демократические системы не могут эффективно истолковывать нужды, опасения и неуверенность людей. Но эта проблема не столько самих либерально-демократических систем, сколько руководящих классов, элит", - заявил Конте в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в Осаке саммита стран G20.

В подтверждение своих слов премьер-министр напомнил о результатах состоявшихся 4 марта 2018 года парламентских выборов в Италии, победу на которых одержали так называемые "антисистемные" силы.

"Если сегодня я нахожусь здесь и беседую с вами, если после 4 марта мы имеем новое правительство, это значит, что и в Италии ощущалась неспособность предшествовавшего нам правящего политического класса истолковывать нужды, ожидания и неуверенность итальянских граждан", - отметил Конте.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал в пятницу, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим. Пресс-секретарь добавил, что сейчас идеи либерализма стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.