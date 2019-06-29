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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Конте прокомментировал слова Путина о либерализме

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 29 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал журналистам, что проблема либеральной идеи, поднятая президентом РФ Владимиром Путиным, касается не столько современных либерально-демократических систем, сколько правящих политических классов, элит.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
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Отметив важность либеральных ценностей, Конте указал, что существующие в настоящее время либерально-демократические системы "тесны". При этом он сделал акцент на том, что элиты, действующие в современных либерально-демократических системах, зачастую не способны адекватно реагировать на запросы граждан.
"Размышления Путина несколько сложнее. По сути дела, он говорит о том, что наши либерально-демократические системы не могут эффективно истолковывать нужды, опасения и неуверенность людей. Но эта проблема не столько самих либерально-демократических систем, сколько руководящих классов, элит", - заявил Конте в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в Осаке саммита стран G20.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Вчера, 11:32
Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
В подтверждение своих слов премьер-министр напомнил о результатах состоявшихся 4 марта 2018 года парламентских выборов в Италии, победу на которых одержали так называемые "антисистемные" силы.
"Если сегодня я нахожусь здесь и беседую с вами, если после 4 марта мы имеем новое правительство, это значит, что и в Италии ощущалась неспособность предшествовавшего нам правящего политического класса истолковывать нужды, ожидания и неуверенность итальянских граждан", - отметил Конте.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал в пятницу, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим. Пресс-секретарь добавил, что сейчас идеи либерализма стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.
Итальянские СМИ также сообщили из Осаки, что Путин и Конте провели краткую встречу на полях саммита G20.
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Саммит G20 в ОсакеДжузеппе КонтеВладимир ПутинВ мире
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