Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС со ссылкой на Росгидромет распространил экстренное предупреждение об усилении ветра до 14-19 метров в секунду в ближайшие часы в Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 июня на территории города Москвы ожидается усиление северо-западного ветра порывами 14-19 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует водителям парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.