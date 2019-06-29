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РИА Новости

Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС со ссылкой на Росгидромет распространил экстренное предупреждение об усилении ветра до 14-19 метров в секунду в ближайшие часы в Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 июня на территории города Москвы ожидается усиление северо-западного ветра порывами 14-19 м/с", - говорится в сообщении.
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В связи с этим МЧС рекомендует водителям парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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