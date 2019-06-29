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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле

Вчера, 11:34
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
"У меня 5 разных стратегий, я могу их менять в любое время", - заявил Трамп. "В настоящее время мы помогаем с точки зрения (гуманитарной) помощи", - добавил он.
"Мы очень внимательно следим за Венесуэлой. Это катастрофа. Вот что может сделать социализм", - сказал Трамп.
"Я обсуждал это почти с каждым лидером на этой неделе", - добавил он.
Ранее США заявили, что не признают президента Венесуэлы Николаса Мадуро и признали президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Россия заявляет, что поддерживает законные власти Венесуэлы в лице Мадуро.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампВ мире
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