Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония

Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.

"У меня 5 разных стратегий, я могу их менять в любое время", - заявил Трамп. "В настоящее время мы помогаем с точки зрения (гуманитарной) помощи", - добавил он.

"Мы очень внимательно следим за Венесуэлой. Это катастрофа. Вот что может сделать социализм", - сказал Трамп.

"Я обсуждал это почти с каждым лидером на этой неделе", - добавил он.