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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству

Вчера, 11:32
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Приверженцы либеральной идеи агрессивно навязывают свою точку зрения большинству, нужно быть более лояльными и терпимыми, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 президент России Владимир Путин.
Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - это не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Вчера, 11:11
Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
"Проблема в том, что эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству, надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными, ничего здесь такого я не сказал необычного. Надо уважать всех, это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения, а представители либеральной, так называемой, идеи, они в последнее время просто навязывают, в школах прямо диктуют необходимость определенного так называемого сексуального воспитания. Родители не хотят – их чуть ли не в тюрьму за это сажают. Вот я о чем говорю", - сказал он.
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