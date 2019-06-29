Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству

Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - это не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Проблема в том, что эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству, надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными, ничего здесь такого я не сказал необычного. Надо уважать всех, это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения, а представители либеральной, так называемой, идеи, они в последнее время просто навязывают, в школах прямо диктуют необходимость определенного так называемого сексуального воспитания. Родители не хотят – их чуть ли не в тюрьму за это сажают. Вот я о чем говорю", - сказал он.