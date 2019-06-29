Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T11:54Z
https://ria.ru/20190629/1556040900.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155603/84/1556038472_0:0:2795:1572_1036x0_80_0_0_05417b8d57763d47848873222dff27ea.jpg
РИА Новости

Правительство выделит средства пострадавшим от паводка в Иркутской области

Вчера, 11:25
330
© ГУ МЧС России по Иркутской области Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления
© ГУ МЧС России по Иркутской области
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство РФ окажет помощь пострадавшим от паводков районам в Иркутской области, сообщил журналистам первый замминистра МЧС Александр Чуприян.
"Правительственная комиссия отработала, принято решение о выделении денег", - сказал Чуприян.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 09:03
В МЧС рассказали о ситуации в зоне подтопления в Иркутской области
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.
000000
Обсудить 0
Правительство РФИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Паводок в Иркутской области
В МЧС рассказали о ситуации в зоне подтопления в Иркутской области
РИА
Новости
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
В Приангарье более 800 человек разместили во временных пунктах
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати.
Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Приангарье власти заметили рост цен на воду и продукты на фоне паводка
Лента
новостей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделили почти миллиард рублей
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
Последствия ливня в Улан-Удэ
В Улан-Удэ сильный ливень подтопил дома
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Абэ с успешным проведением саммита G20
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин поручил составить план по восстановлению жилья в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Путин и Абэ намерены обсудить вопрос заключения мирного договора
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп не обсуждали вопрос о продлении сделки ОПЕК+
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
Лента новостейМолния