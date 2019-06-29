Правительство выделит средства пострадавшим от паводка в Иркутской области

В МЧС рассказали о ситуации в зоне подтопления в Иркутской области

В МЧС рассказали о ситуации в зоне подтопления в Иркутской области

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.