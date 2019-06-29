Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Лидеры G20 обещают принять меры для улучшения здравоохранения и решения проблем старения жителей планеты, говорится в декларации, принятой в субботу по итогам их встречи в японском городе Осака.

"Здоровье это необходимое условие для устойчивого и всеохватывающего экономического роста", - подчеркивается в документе.

Лидеры страны "двадцатки" заявили, что будут "содействовать достижению здоровой и активной старости с помощью мер по развитию здравоохранения, предотвращению и контролю над инфекционными и не передающимися контактным путем болезнями".

Они также пообещали проводить всеобъемлющий комплекс политических мер в предотвращении старческого слабоумия и повышая качество жизни тех, кто от него пострадал и кто оказывает им поддержку.