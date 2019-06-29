Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Лидеры G20 обещают принять меры для улучшения здравоохранения и решения проблем старения жителей планеты, говорится в декларации, принятой в субботу по итогам их встречи в японском городе Осака.
"Здоровье это необходимое условие для устойчивого и всеохватывающего экономического роста", - подчеркивается в документе.
Лидеры страны "двадцатки" заявили, что будут "содействовать достижению здоровой и активной старости с помощью мер по развитию здравоохранения, предотвращению и контролю над инфекционными и не передающимися контактным путем болезнями".
Они также пообещали проводить всеобъемлющий комплекс политических мер в предотвращении старческого слабоумия и повышая качество жизни тех, кто от него пострадал и кто оказывает им поддержку.
В декларацию также включены обещания бороться с лихорадкой Эбола в Африке, добиваться искоренения полиомиелита, прекращения эпидемии СПИДа, туберкулеза и малярии, принимать усилия для решения проблем противомикробной устойчивости.
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