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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения

Вчера, 11:25
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Лидеры G20 обещают принять меры для улучшения здравоохранения и решения проблем старения жителей планеты, говорится в декларации, принятой в субботу по итогам их встречи в японском городе Осака.
"Здоровье это необходимое условие для устойчивого и всеохватывающего экономического роста", - подчеркивается в документе.
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Лидеры страны "двадцатки" заявили, что будут "содействовать достижению здоровой и активной старости с помощью мер по развитию здравоохранения, предотвращению и контролю над инфекционными и не передающимися контактным путем болезнями".
Они также пообещали проводить всеобъемлющий комплекс политических мер в предотвращении старческого слабоумия и повышая качество жизни тех, кто от него пострадал и кто оказывает им поддержку.
В декларацию также включены обещания бороться с лихорадкой Эбола в Африке, добиваться искоренения полиомиелита, прекращения эпидемии СПИДа, туберкулеза и малярии, принимать усилия для решения проблем противомикробной устойчивости.
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