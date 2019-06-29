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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков.
В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены. Россия вернулась к работе в ассамблее впервые с 2015 года.
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"Причем здесь ПАСЕ и украинские моряки?" - отреагировал Путин на вопрос журналистов о том, действительно ли Россия вернулась в ПАСЕ после якобы договоренностей о том, что украинские моряки вернутся на родину.
Путин заявил, что вновь назначенный начальник Генштаба Украины подтвердил, что это была организованная Петром Порошенко провокация в ходе предвыборной кампании. "Ну просто ни в какие ворота не лезет, безобразие. Давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны", - заявил Путин.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул тогда, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
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Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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Саммит G20 в ОсакеВозвращение России в ПАСЕСовет ЕвропыВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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