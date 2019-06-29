Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков.

В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены. Россия вернулась к работе в ассамблее впервые с 2015 года.

"Причем здесь ПАСЕ и украинские моряки?" - отреагировал Путин на вопрос журналистов о том, действительно ли Россия вернулась в ПАСЕ после якобы договоренностей о том, что украинские моряки вернутся на родину.

Путин заявил, что вновь назначенный начальник Генштаба Украины подтвердил, что это была организованная Петром Порошенко провокация в ходе предвыборной кампании. "Ну просто ни в какие ворота не лезет, безобразие. Давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны", - заявил Путин.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул тогда, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.