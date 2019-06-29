Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим примером работы освобождение украинских пленных в Донбассе при содействии главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
"Обмены идут, совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
"Если так нынешняя власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого сможем добиться", - добавил он.