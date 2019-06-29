Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных

"Обмены идут, совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.