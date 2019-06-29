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РИА Новости

Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных

Вчера, 11:13
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© REUTERS / Pool/Yuri KadobnovПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
© REUTERS / Pool/Yuri Kadobnov
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим примером работы освобождение украинских пленных в Донбассе при содействии главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
"Обмены идут, совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
28 июня, 15:55
Медведчук вынуждает Киев работать над обменом пленными, считает эксперт
"Если так нынешняя власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого сможем добиться", - добавил он.
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