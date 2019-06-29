Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T11:11Z
https://ria.ru/20190629/1556040582.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155604/02/1556040265_0:263:3173:2048_1036x0_80_0_0_9a08b4f4a1d4ae1dcce86416f4405fbd.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью

Вчера, 11:11
3940
© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что очень удивлен дискуссиями, которые вызвало его интервью FT, по его словам, многие коллеги потом обсуждали с ним затронутые там вопросы.
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Вчера, 11:06
Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
"Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью - на самом деле я считал его таким обычным, проходным, рабочим, ничего такого нового я, как мне казалось, не сказал - вызвало такой интерес", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.
"Некоторые коллеги действительно обсуждали со мной темы, которые там подняты. Кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил", - рассказал глава государства.
В частности, глава Европейского совета Дональд Туск не согласился с мнением Путина об изжившей себя либеральной идее. Глава МИД Великобритании и кандидат в премьеры Джереми Хант заявил, что именно таким взглядам и противостоит Британия. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, он убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Британский певец и композитор Элтон Джон обратился к Путину, заявив, что категорически не согласен с его мнением о том, что политика, охватывающая многокультурное и сексуальное разнообразие, устарела.
65152214
Обсудить 1
Саммит G20 в ОсакеВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
РИА
Новости
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме
Лента
новостей
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте прокомментировал слова Путина о либерализме
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния