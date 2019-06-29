Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что очень удивлен дискуссиями, которые вызвало его интервью FT, по его словам, многие коллеги потом обсуждали с ним затронутые там вопросы.

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и журналистов.

"Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью - на самом деле я считал его таким обычным, проходным, рабочим, ничего такого нового я, как мне казалось, не сказал - вызвало такой интерес", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

"Некоторые коллеги действительно обсуждали со мной темы, которые там подняты. Кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил", - рассказал глава государства.