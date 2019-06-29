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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией

Вчера, 11:11
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией и отметил возможность построения нового партнерства с Москвой.
"У нас много совместных вопросов. Сирия, Украина, которая у наших дверей, много вопросов в Африке, вопрос коллективного разоружения, успокоение Европы. И в более общем плане – мы должны построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией. Между нами нет моря, которое бы нас разделяло, мы не на другом краю света", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018
28 июня, 04:47
Межгосударственные отношения России и Франции
"И не делая уступок по нашим принципам и конечным целям, мы должны установить новую грамматику наших отношений с Россией. Это предполагает усилия со стороны России. Когда я говорю о доверии, это предполагает киберактивность - изменение поведения… Но мы можем также построить новое партнерство", - подчеркнул французский лидер.
Он подчеркнул, что "абсолютно необходимо работать, вести чрезвычайно усиленные дискуссии по всем вопросам" с Россией и найти "новый путь сближения без наивности, без попустительства, но с сильным долгосрочным стратегическим видением".
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Саммит G20 в ОсакеЭммануэль МакронРоссияВ мире
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