Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией и отметил возможность построения нового партнерства с Москвой.

"У нас много совместных вопросов. Сирия, Украина, которая у наших дверей, много вопросов в Африке, вопрос коллективного разоружения, успокоение Европы. И в более общем плане – мы должны построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией. Между нами нет моря, которое бы нас разделяло, мы не на другом краю света", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

"И не делая уступок по нашим принципам и конечным целям, мы должны установить новую грамматику наших отношений с Россией. Это предполагает усилия со стороны России. Когда я говорю о доверии, это предполагает киберактивность - изменение поведения… Но мы можем также построить новое партнерство", - подчеркнул французский лидер.