Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке

Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке

ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

На торжества, которые состоятся в будущем году, американского лидера пригласил глава российского государства Владимир Путин. Журналисты поинтересовались у Трампа, планирует ли он ехать в Россию.

"Да", — ответил Трамп, добавив, что Путин пригласил его в Россию на "поражение нацистов".

"У них будет 75-я годовщина, празднование. <...> Я сказал, что серьезно рассмотрю это", — отметил американский президент.

Ранее в Кремле пояснили, что в этом году на 74-летие Победы специально никого не приглашали, но на юбилейные мероприятия традиционно направляют приглашения иностранным лидерам. Путин на пресс-конференции в Осаке подтвердил, что мировых лидеров пригласят в Москву.