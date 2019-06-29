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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Вчера, 11:08
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
На торжества, которые состоятся в будущем году, американского лидера пригласил глава российского государства Владимир Путин. Журналисты поинтересовались у Трампа, планирует ли он ехать в Россию.
"Да", — ответил Трамп, добавив, что Путин пригласил его в Россию на "поражение нацистов".
"У них будет 75-я годовщина, празднование. <...> Я сказал, что серьезно рассмотрю это", — отметил американский президент.
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Ранее в Кремле пояснили, что в этом году на 74-летие Победы специально никого не приглашали, но на юбилейные мероприятия традиционно направляют приглашения иностранным лидерам. Путин на пресс-конференции в Осаке подтвердил, что мировых лидеров пригласят в Москву.
"Мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом. <...> Поэтому мы будем рады, если приглашение будет принято. Если нет — это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае", — заявил он.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВ мире
Популярные комментарии
Да, ему лучше посмотреть, а то следующие парады могут быть победой над США, и посмотреть уже не получится )
29 июня, 13:39
Даша Умница
402110121
Все теперь Ковтун и банда украинских псевдо экспертов кишки выплюнет доказывая что Трамп ни когда не приедет в Москву пока ему Украина не разрешит. Забавно посмотреть на выкрутасы этих обезьянок на поводке.
29 июня, 14:39
YSYury Shpitonkov
2950004
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