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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения

Вчера, 11:03
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным контроль над вооружениями и ядерные ограничения, и что "в этом есть смысл".
"Мы говорили — и я думаю, это очень важно, — о том, чтобы ограничить то, что он покупает и мы покупаем с точки зрения ядерной и других. Мы много говорили о контроле над вооружениями. Я думаю, ему хочется видеть контроль над вооружениями, и я согласен, в этом есть немало смысла", - сказал Трамп, говоря о своей встрече с Путиным.
Президенты России и США поручили МИД двух стран начать консультации по СНВ-3, приведет ли это к продлению договора, говорить рано, заявил ранее Владимир Путин.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинОсака (город)ЯпонияРоссияСШАВ мире
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