Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения

"Мы говорили — и я думаю, это очень важно, — о том, чтобы ограничить то, что он покупает и мы покупаем с точки зрения ядерной и других. Мы много говорили о контроле над вооружениями. Я думаю, ему хочется видеть контроль над вооружениями, и я согласен, в этом есть немало смысла", - сказал Трамп, говоря о своей встрече с Путиным.