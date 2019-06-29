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РИА Новости

Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США

Вчера, 11:00
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© REUTERS / Pool/Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
© REUTERS / Pool/Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. США и КНР говорят о том, чтобы исключить Huawei из "черного списка" минторга США, заявил президент США Дональд Трамп.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 Трамп заявил, что позволит американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование.
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Журналисты спросили Трампа, означает ли это, что китайская компания будет вычеркнута из "черного списка" американского министерства торговли. "Мы говорим об этом", - ответил Трамп.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
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Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.
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Минторг СШАДональд ТрампHuawei TechnologiesТехнологииЭкономика
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