Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США

ОСАКА, 29 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом обсуждал тематику Венесуэлы и "вмешательство" в выборы в США.
"Да, мы говорили об этом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп говорил, что не нужно вмешиваться в выборы.
Российский лидер также подчеркнул, что говорили о многом, в том числе и о Венесуэле.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".