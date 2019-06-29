Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США

ОСАКА, 29 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом обсуждал тематику Венесуэлы и "вмешательство" в выборы в США.

"Да, мы говорили об этом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп говорил, что не нужно вмешиваться в выборы.

Российский лидер также подчеркнул, что говорили о многом, в том числе и о Венесуэле.