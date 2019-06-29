Путин отреагировал на возражения Элтона Джона

Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное — это не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.