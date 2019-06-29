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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин отреагировал на возражения Элтона Джона

Вчера, 10:49
130417
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное — это не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Вчера, 11:11
Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
Элтон Джон обратился к Путину, заявив, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Вы вспомнили Элтона Джона — я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое", — ответил Путин на вопрос журналиста.

"У нас есть закон, за который нас все "шпыняют", — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое", — добавил президент.
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Саммит G20 в ОсакеЭлтон ДжонВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Содомиты, не трогайте наших детей и наш образ жизни!
29 июня, 11:36
Ya Netzke
509421019
Элтону, видать надоел российский слушатель. Хочет повторить подвиг Макаревича.
29 июня, 11:32
sshef
3312910022
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