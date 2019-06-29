Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T11:10Z
https://ria.ru/20190629/1556039798.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155603/94/1556039437_0:308:3093:2048_1036x0_80_0_0_cccffa512ef2f3913279ed85d2b15554.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Вчера, 10:46
38645
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
28 июня, 11:27
Киеву нужны моряки в российской тюрьме, заявили в Крыму
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул тогда, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
3071664934
Обсудить 55
Саммит G20 в ОсакеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Интересно, сколько мы не просим оставить в покое памятники нашим солдатам, что с нами делают? Проявляя добрую волю , посылают. Просим переговорить с ЛНР и ДНР, нас опять посылают. С Северным потоком-2, нас посылают. Президент сначала обгадит, а потом просит. Грузины сперва обос..., а потом просят. Они нас что, за дураков держат?. Нас все поносят, а мы должны проявлять добрую волю. Это что, издевательство?
29 июня, 13:55
ppadede23
6721001
Вопрос-то решается элементарно -бандерлогия: признаётся в провокации, извиняется и получает своих граждан и "корыта"!
29 июня, 13:45
Анатолий Попов
4010007
Рекомендуем
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Здание Совета Европы
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Лента
новостей
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин прокомментировал встречу с Трампом
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния