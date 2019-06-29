Россия продолжит участвовать в работе "нормандского формата"

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. "Нормандский формат" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) по урегулированию в Донбассе будет использоваться в дальнейшем, мы должны использовать все инструменты для решения вопроса, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы говорили об этом, договорились, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем, говорили и о некоторых вопросах двусторонней повестки дня и о продолжении работы в "нормандском формате", - заявил он, отвечая на вопрос о переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.