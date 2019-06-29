США не будут участвовать в реализации Парижского соглашения по климату

ОСАКА, 29 июн - РИА Новости. Все страны G20, кроме США, подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату, говорится в итоговой декларации саммита "группы двадцати" в Осаке.

"Государства-подписанты парижского соглашения по климату, которые подтвердили на саммите в Буэнос-Айресе невозможность пересмотра договоренности и заявили о готовности ее выполнять, вновь заявили о своей приверженности соглашению, принимая во внимание общую, но различную ответственность и возможности с учётом разных национальных условий", - говорится в документе.

В свою очередь, США, которые ранее объявили о намерении покинуть соглашение, подтвердили свое решение, аргументировав его тем, что оно не служит интересам американских налогоплательщиков. "США подтверждают свою приверженность продвижению экономического роста, энергетической безопасности и защите окружающей среды", - сказано в декларации.

В документе указано, что Соединенные Штаты являются лидерами по сокращению количества вредных выбросов.