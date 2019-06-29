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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин и Трамп договорились начать консультации по СНВ-3

Вчера, 10:35
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президенты России и США поручили МИД двух стран начать консультации по СНВ-3, приведет ли это к продлению договора, говорить рано, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"Что касается СНВ-3, поручили министерствам иностранных дел и нашей страны, и со стороны США, чтобы они начали консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, пока рано говорить", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 02:10
Путин оценил перспективы продления СНВ-3
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Саммит G20 в ОсакеДоговор СНВ-3Владимир ПутинОсака (город)ЯпонияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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