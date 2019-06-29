Путин и Трамп договорились начать консультации по СНВ-3

"Что касается СНВ-3, поручили министерствам иностранных дел и нашей страны, и со стороны США, чтобы они начали консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, пока рано говорить", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".