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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин назвал дело Голунова произволом

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал произволом дело журналиста Ивана Голунова.

"Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", — сказал президент на пресс-конференции в Осаке по итогам саммита "Большой двадцатки".

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Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Как заявили в полиции, при досмотре у него нашли наркотик мефедрон, а во время обыска в квартире — кокаин. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.
Это задержание вызвало громкий скандал, особенно после того как в деле обнаружилось несколько нестыковок. Через несколько дней все обвинения с Голунова сняли, а дело прекратили в связи с недоказанностью его участия в преступлении.
Кроме того, министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил президента снять с должностей двух генералов полиции, а тот эту просьбу удовлетворил. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками московского главка МВД Юрий Девяткин и начальник УВД по Западному административному округу столицы Андрей Пучков.
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Саммит G20 в ОсакеДело журналиста Ивана ГолуноваВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
Путин конечно сейчас правильные слова говорит, только произволом оно стало после того, как за Голунова вступились крупные СМИ, а сколько произвола замалчивают, это мы никогда не узнаем и государство постарается, чтобы мы не узнали.
29 июня, 13:47
СМСергей Мирошников
1400000
произвол в законодательстве,пока существует 228 в части хранения,подбросы никогда не закончатся. а путин упорно гнёт линию никакой декриминализации. он ошибается,я так считаю.
29 июня, 11:59
Женя Попов
1200001
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