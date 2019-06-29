Путин назвал дело Голунова произволом

ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал произволом дело журналиста Ивана Голунова.

"Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", — сказал президент на пресс-конференции в Осаке по итогам саммита "Большой двадцатки".

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Как заявили в полиции, при досмотре у него нашли наркотик мефедрон, а во время обыска в квартире — кокаин. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.

Это задержание вызвало громкий скандал, особенно после того как в деле обнаружилось несколько нестыковок. Через несколько дней все обвинения с Голунова сняли, а дело прекратили в связи с недоказанностью его участия в преступлении.