Путин назвал дело Голунова произволом

ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал произволом дело журналиста Ивана Голунова.
"Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", — сказал президент на пресс-конференции в Осаке по итогам саммита "Большой двадцатки".
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Как заявили в полиции, при досмотре у него нашли наркотик мефедрон, а во время обыска в квартире — кокаин. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.
Это задержание вызвало громкий скандал, особенно после того как в деле обнаружилось несколько нестыковок. Через несколько дней все обвинения с Голунова сняли, а дело прекратили в связи с недоказанностью его участия в преступлении.
Кроме того, министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил президента снять с должностей двух генералов полиции, а тот эту просьбу удовлетворил. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками московского главка МВД Юрий Девяткин и начальник УВД по Западному административному округу столицы Андрей Пучков.