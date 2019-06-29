Страны G20 готовы бороться с информацией о терроризме в Сети, заявил Путин

"Все мы знаем, что в разных странах по разному регулируется работа интернета, но все участники "двадцатки" пришли к выводу, что мы должны делать все, чтобы препятствовать распространению негативной информации, связанной с терроризмом в интернете", - заявил он на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.