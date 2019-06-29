Путин прокомментировал дело "Рольфа"

"В отношении господина Петрова я ничего не знаю, первый раз об этом слышу, я же здесь находился, это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и никак не могу прокомментировать – справедливо или несправедливо", - сказал президент на пресс-конференции по итогам "большой двадцатки".