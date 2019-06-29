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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин прокомментировал дело "Рольфа"

Вчера, 10:28
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" и пообещал запросить дополнительную информацию по нему.
Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию. "Рольф" сообщил, что претензии правоохранительных органов не связаны с текущей работой компании и его дилерские центры работают в штатном режиме.
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"В отношении господина Петрова я ничего не знаю, первый раз об этом слышу, я же здесь находился, это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и никак не могу прокомментировать – справедливо или несправедливо", - сказал президент на пресс-конференции по итогам "большой двадцатки".
"То, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать какую-то противоправную деятельность – это очевидно", - уверен российский лидер.
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"Но что касается этого случая, ничего вам не могу сказать, и, конечно, я не могу взять под свой контроль все дела подобного рода. Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию", - добавил Путин.
Журнал Forbes в 2019 году оценил состояние Петрова в 900 миллионов долларов, что обеспечило ему 114-е место в списке богатейших бизнесменов России.
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Саммит G20 в ОсакеДело руководства "Рольфа"Владимир ПутинОсака (город)ЯпонияПроисшествия
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