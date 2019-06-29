Трамп допустил, что перейдет на территорию КНДР из демилитаризованной зоны

Ранее в субботу Трамп написал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, заявив, что "если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным", он встретится с ним на границе — в демилитаризованной зоне — "чтобы пожать ему руку и поздороваться". Позже журналисты уточнили у американского президента, было ли это предложение согласовано с северокорейской стороной. На это Трамп сказал, что его запись была "пробным шаром", так как он даже не знает, находится ли Ким Чен Ын в Северной Корее, но если лидер КНДР "там, то мы увидимся на пару минут.