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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп допустил, что перейдет на территорию КНДР из демилитаризованной зоны

Вчера, 10:20
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© REUTERS / Pool/Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
© REUTERS / Pool/Jacquelyn Martin
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против зайти на территорию КНДР из демилитаризованной зоны.
Журналисты спросили Трампа на пресс-конференции, может ли он перейти на северокорейскую территорию из зоны, которую он, по его словам, намерен посетить в воскресенье.
Вчера, 10:00
Трамп заявил о благоприятном ответе КНДР по поводу возможной встречи
"Конечно, я бы мог так сделать, у меня с этим нет никаких проблем", - сказал Трамп.
Ранее в субботу Трамп написал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, заявив, что "если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным", он встретится с ним на границе — в демилитаризованной зоне — "чтобы пожать ему руку и поздороваться". Позже журналисты уточнили у американского президента, было ли это предложение согласовано с северокорейской стороной. На это Трамп сказал, что его запись была "пробным шаром", так как он даже не знает, находится ли Ким Чен Ын в Северной Корее, но если лидер КНДР "там, то мы увидимся на пару минут.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРВ мире
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