Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что формат "Большой двадцатки" подтвердил свою востребованность, несмотря на скепсис, выражавшийся перед саммитом в Осаке. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

"Результат есть. <...> Нет никаких прорывных решений, это правда, но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе работать над реформированием ВТО. Сам по себе факт того, что все подтвердили необходимость этого процесса и подтвердили свою готовность работать по этому направлению, уже является позитивным", — сказал Путин.

Кроме того, участники саммита пришли к выводу о необходимости противостоять распространению информации о терроризме в интернете, добавил он.

О встрече с Трампом

Полуторачасовую беседу с президентом США Дональдом Трампом, состоявшуюся накануне, Путин назвал хорошей, деловой и прагматичной.

"Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", — сказал он, отметив, что обсудил с американским коллегой экономические отношения между Россией и США, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, добавил он, на встрече обсуждалась ситуация в разных регионах мира. По мнению Путина, эти консультации были полезными.

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Что касается ситуации в Сирии, то, как отметил российский президент, Москва и Вашингтон находятся в диалоге, у них налажена хорошая координация действий по борьбе с терроризмом.

Российский лидер подчеркнул, что говорил с Трампом о многом, в том числе о Венесуэле, а также о пресловутом "российском вмешательстве" в американские выборы.

Одной из тем обсуждения был вопрос о договоре СНВ-3.

"Поручили министерствам иностранных дел и нашей страны, и со стороны США, чтобы они начали консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, пока рано говорить", — отметил Путин.

Он также подтвердил, что на встрече поднимался вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе.

"Мы объяснили, что там происходит, мы, в общем, говорили на эту тему, решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться", — добавил президент. По его словам, вопрос о возвращении моряков на родину решится в рабочем порядке.

О переговорах с Мэй

Что касается встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй, то, по словам Путина, она была нужна, несмотря на то что Мэй уходит с поста. Это маленький шаг, но в позитивном направлении, и даром он не пройдет, считает российский лидер.

Он подчеркнул, что полноформатные отношения России и Великобритании не должны останавливаться из-за дела Скрипалей.

Путин пояснил, что интерес к этой теме был спровоцирован из-за интервью , которое он дал британской газете Financial Times. "Действительно, премьер-министр настроена так очень жестко по этому вопросу", — сказал Путин.

Он добавил, что поговорил с Мэй на эту тему и они выяснили свои позиции.

"Но все-таки, думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Я убежден просто, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве. Ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла и не собирается уходить. <...> Поэтому задача политиков как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальных ситуаций. Ну а лучше — поддержать эти позитивные тенденции", — заявил Путин.

Комментируя слова Мэй о невозможности нормализации отношений с Москвой, пока та не прекратит "враждебные вмешательства", дезинформацию и кибератаки, глава российского государства подчеркнул, что Россия никогда не имела намерений совершать агрессивные действия в отношении какой-либо страны.

"Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое — для того чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было". Владимир Путин президент России президент России

Действия России в отношении зарубежных партнеров всегда будут зеркальными, добавил Путин. "Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили", — заключил он.

Беседа с Меркель

С канцлером Германии Путин, в частности, обсуждал урегулирование конфликта в Донбассе, в том числе продолжение работы в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина).

"В целом я согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих — "нормандский формат", — сказал президент России.

Он подчеркнул, что понимание необходимости "нормандского формата" есть, но конкретики, в том числе по встречам, нет. Об этом, по словам президента, должны договориться помощники глав государства и министерства иностранных дел.

О Голунове и деле "Рольфа"

Российский президент также ответил на пресс-конференции и на вопросы по актуальным темам, вызвавшим большой резонанс в России.

Один из них касался ситуации с журналистом Иваном Голуновым, которого задержали в Москве с наркотиками — причем журналист утверждал, что их ему подбросили. В деле было много нестыковок, и через несколько дней с Голунова сняли все обвинения из-за недоказанности его участия в преступлении. После этого постов лишились два генерала полиции.

"Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", — заявил Путин журналистам.

Еще один вопрос касался другого громкого дела — в отношении крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" и его основателя Сергея Петрова. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей.

Путин не стал комментировать эту ситуацию, отметив, что первый раз о ней слышит.

"В отношении господина Петрова я ничего не знаю <...>, я же здесь находился, это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и никак не могу прокомментировать — справедливо или несправедливо", — сказал он.

"То, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать какую-то противоправную деятельность, — это очевидно", — продолжил глава государства. Он отметил, что не может взять под контроль все дела подобного рода, но пообещал запросить необходимую информацию.

О приезде иностранных лидеров на 75-летие Победы

На встрече с Трампом Путин пригласил его в будущем году в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Трамп отреагировал на приглашение "конструктивно и достаточно эмоционально". Позже сам американский лидер подтвердил журналистам, что серьезно рассматривает возможность поехать в Россию.

Путин на пресс-конференции отметил, что Москва пригласит на юбилей и других зарубежных лидеров.

"Приедут или не приедут — это не наш вопрос. Наш вопрос — пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом. <...> Поэтому мы будем рады, если приглашение будет принято. Если нет — это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае ", — сказал он.

Президент подчеркнул, что в Москве считают предстоящую дату важнейшим событием.

"Хотя бы потому, что, не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы подобное не повторилось. Если мы предадим это забвению, то угроза возобновления масштабных конфликтов будет возрастать", — пояснил он.

О либерализме

Некоторые вопросы на пресс-конференции касались интервью Путина Financial Times, в частности его заявления о том, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения мира.

Президент России признался, что для него стал неожиданностью резонанс, который вызвало это интервью.

"Некоторые коллеги действительно обсуждали со мной темы, которые там подняты. Кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил", — рассказал он.

Проблема, по мнению Путина, заключается в том, что приверженцы либеральной идеи агрессивно навязывают свою точку зрения большинству, в том числе и в том, что касается отношения к сексуальным меньшинствам.

"Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными, ничего здесь такого я не сказал необычного. Надо уважать всех, это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения, а представители либеральной так называемой идеи, они в последнее время просто навязывают, в школах прямо диктуют необходимость определенного так называемого сексуального воспитания. Родители не хотят — их чуть ли не в тюрьму за это сажают. Вот я о чем говорю", — сказал президент.

Он снова обратил внимание на то, что в России отношение к представителям ЛГБТ-сообщества "реально спокойное, абсолютно непредвзятое".