Меркель: Стамбульский формат по Сирии продолжит работу в течение года

"Были двухсторонние переговоры с президентом (РФ Владимиром) Путиным, долго говорили вчера за ужином с ним, с президентом (Турции Реджепом) Эрдоганом. Помимо обычной темы о минском процессе, которую мы обсудили, хотим продолжить стамбульский формат в течение этого года, то есть Эрдоган, Путин, (президент Франции Эммануэль) Макрон и Меркель", - заявила канцлер, видео с заявлением выложено в Twitter на странице пресс-службы кабмина ФРГ.