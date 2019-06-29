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РИА Новости
Война в Сирии

Меркель: Стамбульский формат по Сирии продолжит работу в течение года

Вчера, 10:09
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". День второй
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Стамбульский формат по Сирии при участии РФ, Турции, Франции и ФРГ продолжит работу в течение года, заявила на полях саммита в G20 в Японии канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Были двухсторонние переговоры с президентом (РФ Владимиром) Путиным, долго говорили вчера за ужином с ним, с президентом (Турции Реджепом) Эрдоганом. Помимо обычной темы о минском процессе, которую мы обсудили, хотим продолжить стамбульский формат в течение этого года, то есть Эрдоган, Путин, (президент Франции Эммануэль) Макрон и Меркель", - заявила канцлер, видео с заявлением выложено в Twitter на странице пресс-службы кабмина ФРГ.
По словам Меркель, в стамбульском формате планируется вновь обсудить "ситуацию в Идлибе и беженцев".
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