Лидеры G20 заявили о совместных действиях по решению проблемы беженцев

"Масштабные передвижения беженцев представляют собой глобальную тревогу с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность коллективных действий для борьбы с коренными причинами перемещений и для удовлетворения растущих гуманитарных нужд", - указывается в декларации G20.