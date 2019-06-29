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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Лидеры G20 заявили о совместных действиях по решению проблемы беженцев

Вчера, 10:05
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Лидеры G20 заявили о совместных действиях по решению проблемы беженцев, говорится в декларации, принятой в субботу по итогам их встречи в японском городе Осака.
"Масштабные передвижения беженцев представляют собой глобальную тревогу с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность коллективных действий для борьбы с коренными причинами перемещений и для удовлетворения растущих гуманитарных нужд", - указывается в декларации G20.
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