США не будут вводить новые пошлины на китайские товары

"Мы будем продолжать переговоры и я пообещал, что пока мы не будем снимать пошлины в отношении Китая и не будем вводить дополнительные пошлины на товары стоимостью 350 миллиардов долларов, в отношении которых можно ввести пошлины… Мы намерены продолжить работу с Китаем с того места, где мы остановились, чтобы посмотреть, можем ли мы заключить сделку", - заявил Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке.