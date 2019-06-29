Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T14:40Z
https://ria.ru/20190629/1556038706.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155600/44/1556004486_0:248:2948:1906_1036x0_80_0_0_9fbf90b340dd8eacda646a307e00d513.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

США не будут вводить новые пошлины на китайские товары

Вчера, 10:03
1044
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином по вопросу торговли и пока не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.
"Мы будем продолжать переговоры и я пообещал, что пока мы не будем снимать пошлины в отношении Китая и не будем вводить дополнительные пошлины на товары стоимостью 350 миллиардов долларов, в отношении которых можно ввести пошлины… Мы намерены продолжить работу с Китаем с того места, где мы остановились, чтобы посмотреть, можем ли мы заключить сделку", - заявил Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Вчера, 09:37
Трамп надеется, что Китай будет увеличивать импорт из США
340119
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
РИА
Новости
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Лента
новостей
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Существенных изменений в ЕГЭ-2020 не будет, заявил глава Рособрнадзора
Принцесса Диана
Кевин Костнер: принцесса Диана была согласна сниматься в "Телохранителе 2"
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
Терминал А аэропорта Внуково
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния