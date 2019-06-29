Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T09:58Z
https://ria.ru/20190629/1556038665.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Филиппинах восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом

Вчера, 09:58
269
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Восемь человек погибли, по меньшей мере 15 пострадали после того, как пассажирский автобус врезался во внедорожник и перевернулся на крупной магистрали в районе филиппинского города Валенсуэла недалеко от столицы страны, сообщает газета Manila Bulletin.
Авария произошла в пятницу вечером по местному времени. Автобус шел позади внедорожника, когда произошло столкновение. Проведенное расследование показало, что автомобиль замедлился, чтобы избежать скольжения во время ливня, и автобус случайно врезался в заднюю часть внедорожника.
24 июня, 03:50
В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Начальник полиции филиппинского города Чандру Намбио (Chandru Nambio) заявил, что автобус ехал слишком быстро, и из-за ливня была плохая видимость. Но следователям еще предстоит определить, не превышал ли скоростной лимит водитель автобуса. В результате столкновения автобус отлетел в левую сторону и врезался в бетонное заграждение, после чего перевернулся и упал на правый бок. Внедорожник же был снесен вправо и приземлился в дренажный канал.
Восемь пассажиров погибли на месте. По словам полиции, некоторые вылетели из машины, четверо погибли под тяжестью автобуса. Пятнадцать пострадавших, включая водителей двух транспортных средств, быстро доставили в больницу для проведения лечения.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Водители обоих транспортных средств были ранены. Согласно оценкам пострадавших в ходе происшествия, в автобусе было около 30-35 пассажиров. Полиция называет схожие цифры, говоря о примерно 30 людях в салоне. При этом несколько человек не пострадали, их число не называется.
Правоохранительные органы заверили, что водитель автобуса был арестован и находится сейчас в больнице. Ему будут предъявлены обвинения в нескольких случаях лишения жизни по неосторожности, нанесении телесных повреждений и причинении материального ущерба.
011000
Обсудить 0
ФилиппиныВ мире
Рекомендуем
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Лента
новостей
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Существенных изменений в ЕГЭ-2020 не будет, заявил глава Рособрнадзора
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Женщина пьет воду
От каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы похудеть
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летний ансамбль - платье и жакет (продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс)
Мода 60-х: мешок в цветок и сбоку брошка
Паводок в Иркутской области
Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния