На Филиппинах восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Восемь человек погибли, по меньшей мере 15 пострадали после того, как пассажирский автобус врезался во внедорожник и перевернулся на крупной магистрали в районе филиппинского города Валенсуэла недалеко от столицы страны, сообщает газета Восемь человек погибли, по меньшей мере 15 пострадали после того, как пассажирский автобус врезался во внедорожник и перевернулся на крупной магистрали в районе филиппинского города Валенсуэла недалеко от столицы страны, сообщает газета Manila Bulletin

Авария произошла в пятницу вечером по местному времени. Автобус шел позади внедорожника, когда произошло столкновение. Проведенное расследование показало, что автомобиль замедлился, чтобы избежать скольжения во время ливня, и автобус случайно врезался в заднюю часть внедорожника.

Начальник полиции филиппинского города Чандру Намбио (Chandru Nambio) заявил, что автобус ехал слишком быстро, и из-за ливня была плохая видимость. Но следователям еще предстоит определить, не превышал ли скоростной лимит водитель автобуса. В результате столкновения автобус отлетел в левую сторону и врезался в бетонное заграждение, после чего перевернулся и упал на правый бок. Внедорожник же был снесен вправо и приземлился в дренажный канал.

Восемь пассажиров погибли на месте. По словам полиции, некоторые вылетели из машины, четверо погибли под тяжестью автобуса. Пятнадцать пострадавших, включая водителей двух транспортных средств, быстро доставили в больницу для проведения лечения.

Водители обоих транспортных средств были ранены. Согласно оценкам пострадавших в ходе происшествия, в автобусе было около 30-35 пассажиров. Полиция называет схожие цифры, говоря о примерно 30 людях в салоне. При этом несколько человек не пострадали, их число не называется.