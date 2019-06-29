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РИА Новости

Владимирские власти помогут 48 жителям дома в Коврове после взрыва газа

Вчера, 09:55
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Руководство Владимирской области обещает всестороннюю помощь 48 жителям дома в Коврове, где произошел взрыв бытового газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Коврове в ночь на субботу. В СУСК рассказали, что на кухне квартиры были вырваны соединительные шланги в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке. В ведомстве отметили, что это послужило причиной утечки и скоплению паров газа в помещении. Первоначально говорилось об одном погибшем и трех раненых. Позднее СК заявил о 10 пострадавших, в том числе двух в реанимации.
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"Ночью, как только губернатору доложили о ЧП, он вышел на связь с главой города Анатолием Зотовым. Мэр был на месте происшествия и доложил о том, что произошло. Ситуация во многом схожа с муромской, только число пострадавших больше. По предварительным данным, их 11 человек, один из них погиб, остальные находятся в ЦРБ", - рассказала Петрова.
По ее словам, в ближайшие часы руководство региона отправится в Ковров. "Задача - непосредственно оценить ситуацию, обеспечить реализацию мер по оказанию всесторонней помощи пострадавшим гражданам и тем, кто вынужден был переселиться из своих квартир (48 человек). Для экстренного расселения людям предложили гостиницу "Ковров", однако они предпочли разместиться у родственников", - проинформировала собеседница агентства.
В Муроме Владимирской области 2 июня произошел взрыв газа в одной из квартир многоквартирного дома, тогда пострадали четверо, в том числе двое детей. Следственные органы проводят проверку.
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