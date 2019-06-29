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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Лидеры G20 заявили о необходимости реформы ВТО

Вчера, 09:53
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Лидеры G20 подтвердили стремление к свободной и честной торговле, заявили о необходимости реформы ВТО, говорится в декларации, принятой по итогам их встречи в японском городе Осака.
"Мы стремимся достичь свободной, честной, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговли и условий для инвестиций, сохранять рынки открытыми", - говорится в декларации.
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Участники саммита G20 отметили, что "международная торговля и инвестиции представляют собой важный двигатель торговли, производительности, инноваций, создания новых рабочих мест и развития".
"Мы подтверждаем нашу поддержку необходимым реформам Всемирной торговой организации для улучшения ее функций. Мы будем конструктивно сотрудничать с другими членами ВТО", - говорится в декларации саммита.
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По их словам, это необходимо в связи с функционированием системы урегулирования споров в соответствии с правилами, согласованными между членами ВТО.
"К тому же мы признаем дополняющую роль двусторонних и региональных соглашений о свободной торговле, согласующихся с ВТО. Мы будем работать над едиными правилами игры, содействуя созданию благоприятных условий для бизнеса", - говорится в документе.
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Саммит G20 в ОсакеВсемирная торговая организацияОсака (город)ЯпонияСаммит G20Экономика
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