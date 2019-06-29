Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает Das Bild.

Отвечая на вопрос журналиста о самочувствии, канцлер подтвердила, что чувствует себя хорошо, но не пояснила, обращалась ли к врачу.

"Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо". Ангела Меркель

Сегодня Меркель встречалась на полях "Группы двадцати" с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что выглядела она бодро.

В последнее время Меркель несколько раз испытывала приступы дрожи. Например, 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.