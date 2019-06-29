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РИА Новости

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Вчера, 09:49
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает Das Bild.
Отвечая на вопрос журналиста о самочувствии, канцлер подтвердила, что чувствует себя хорошо, но не пояснила, обращалась ли к врачу.

"Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе. 13 декабря 2018
Ангела Меркель
Сегодня Меркель встречалась на полях "Группы двадцати" с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что выглядела она бодро.
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
27 июня, 11:01
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
В последнее время Меркель несколько раз испытывала приступы дрожи. Например, 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.
Еще один приступ случился у Меркель на днях, во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Внезапно ее начало трясти, ей предложили стакан воды, но она от него отказалась. Позже в немецком правительстве заявили, что канцлер чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Осаку.
Президент Украины Владимир Зеленский
19 июня, 02:30
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
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Ангела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Пусть живёт долго.
29 июня, 10:44
Марат Рафиков
6521003
Здоровья ей и благополучия. Пусть у неё всё будет хорошо. Тётка она неплохая.
29 июня, 13:22
yyuriy.l.07
5531005
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