В Коврове десять человек пострадали при взрыве газа в доме

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в городе Коврове Владимирской области, двое пострадавших в реанимации, Десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в городе Коврове Владимирской области, двое пострадавших в реанимации, сообщили в СУСК по региону.

Ранее следствие информировало, что взрыв газа с последующим возгоранием произошел в Коврове в квартире, где находился взрослый мужчина с родителями. По данным СК, погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьезные травмы, также травмирована соседка.

"Следователи и криминалисты Следственного комитета России завершили осмотр места происшествия в Коврове, где во время инцидента пострадали 10 человек... По состоянию на утро 29 июня в реанимационном отделении местной клиники находятся двое граждан – мужчина, который, по версии следствия, проявил противоправное поведение, и пожилая женщина (соседка)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время инцидента в квартире находилось двое мужчин, до взрыва мужчина, страдающий психическими отклонениями, выгнал из квартиры свою мать, она получила ожоги, его отец погиб. Также травмированы двое сотрудников поисково-спасательного отряда, пытавшиеся взломать дверь в квартиру, и четыре сотрудника полиции. С тяжелыми травмами госпитализирована пожилая женщина с первого этажа, отмечает СК.

"В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники", - указывает следствие.

По состоянию на утро 29 июня в реанимации находятся двое – мужчина, который, по версии следствия, "проявил противоправное поведение", и пожилая соседка.