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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию осенью

Вчера, 09:31
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи на полях "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года.
На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 Путин попросил его передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить Королевство.
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"Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит произойдет", - сказал Путин.
Президент добавил, что рад возможности "сегодня в спокойном рабочем режиме поговорить по нашим двусторонним проблемам, вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе и международных делах". Он выразил уверенность в том, что "переход председательства в "Группе двадцати" к Саудовской Аравии, безусловно, будет способствовать решению вопросов, которыми занимается "двадцатка", и которые являются приоритетными в международных делах".
"Со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать вас в ходе вашего председательства", - пообещал президент РФ. Бен Сальман в свою очередь передал президенту России приветствие от короля Саудовской Аравии и заявил, что ждет визита Путина.
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"В последние годы происходит динамичное развитие не только политических, но и экономических, военных, культурных связей в сфере безопасности", - сказал наследный принц Саудовской Аравии.
"Чем больше мы будем встречаться, тем больше будем находить возможностей для дальнейшего развития (отношений)". Слава Богу, у нас образуется взаимное доверие, будем работать дальше на благо наших двусторонних отношений", - заверил саудовский крон-принц.
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Саммит G20 в ОсакеМухаммед бен СальманВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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