Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию осенью

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи на полях "Группы двадцати". 29 июня 2019

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года.

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 Путин попросил его передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить Королевство.

"Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит произойдет", - сказал Путин.

Президент добавил, что рад возможности "сегодня в спокойном рабочем режиме поговорить по нашим двусторонним проблемам, вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе и международных делах". Он выразил уверенность в том, что "переход председательства в "Группе двадцати" к Саудовской Аравии, безусловно, будет способствовать решению вопросов, которыми занимается "двадцатка", и которые являются приоритетными в международных делах".

"Со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать вас в ходе вашего председательства", - пообещал президент РФ. Бен Сальман в свою очередь передал президенту России приветствие от короля Саудовской Аравии и заявил, что ждет визита Путина.

"В последние годы происходит динамичное развитие не только политических, но и экономических, военных, культурных связей в сфере безопасности", - сказал наследный принц Саудовской Аравии.