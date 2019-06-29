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РИА Новости

В Москве в субботу ожидается рекордно низкая температура

Вчера, 09:27
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Москва
Города мира. Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Города мира. Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Такая холодная температура в дневные часы, до 12 градусов тепла, 29 июня была в последний раз в 1948 году, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Такого холода в дневные часы в Москве в этот день не было более 71 года. Температурные показатели соответствуют концу сентября, таких низких температур в этот день не было как минимум с 1948 года, дальше просто нет баз данных, а то, может быть, и еще раньше", — сказал Тишковец.
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Он отметил, что, в целом день будет ветреный и дождливый, днем в столице температура поднимется не выше 12 градусов. "Облачно, вечером с прояснениями, кратковременные дожди, уже сегодня никакого криминала, три-пять миллиметров максимум. Температура днем в столице плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13", — сказал Тишковец.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, порывистый, его скорость составит пять-десять метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление повысится до 740 миллиметров ртутного столба.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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