Во Франции рассказали о влиянии аномальной жары на производство вина

ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Эксперт Межпрофессионального комитета виноделов Бургундии (BIVB) Кристин Монами рассказала РИА Новости, как жара и глобальное потепление влияет на вина региона, отметив наличие как позитивного, так и негативного эффекта.

Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самых высокий) уровень метеопасности.

"Жара, которую мы сейчас переживаем, наступила намного раньше, чем в 2003 году (тогда это пришлось на созревание винограда). Такая жаркая погода приводит к более быстрому росту виноградников, и разные стадии вегетативного цикла развивают намного быстрее, чем обычно", - сказала Монами.

Она предположила, что сбор винограда может наступить в этом году раньше из-за установившейся жары. "Но мы очень далеко от сбора винограда и еще может произойти много всякого", - отметила специалист, говоря о влиянии погоды на вина Бургундии.

Она также рассказал, что есть как позитивный, так и негативный эффект глобального потепления на вино.

"Наблюдаемое глобальное потепление позволяет винограду достичь лучшей степени зрелости. До начала 2000-х годов в Бургундии было распространено использование шаптализации (способ улучшить вино, полученное из неспелого винограда – ред.). В течение 10-12 лет мы гораздо реже говорим об этом явлении, которое становится бесполезным, потому что виноград созревает лучше. Кроме того, благодаря прохладным ночам получается хороший баланс", - добавила специалист.