Во Франции рассказали о влиянии аномальной жары на производство вина

ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Эксперт Межпрофессионального комитета виноделов Бургундии (BIVB) Кристин Монами рассказала РИА Новости, как жара и глобальное потепление влияет на вина региона, отметив наличие как позитивного, так и негативного эффекта.
Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самых высокий) уровень метеопасности.
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"Жара, которую мы сейчас переживаем, наступила намного раньше, чем в 2003 году (тогда это пришлось на созревание винограда). Такая жаркая погода приводит к более быстрому росту виноградников, и разные стадии вегетативного цикла развивают намного быстрее, чем обычно", - сказала Монами.
Она предположила, что сбор винограда может наступить в этом году раньше из-за установившейся жары. "Но мы очень далеко от сбора винограда и еще может произойти много всякого", - отметила специалист, говоря о влиянии погоды на вина Бургундии.
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Она также рассказал, что есть как позитивный, так и негативный эффект глобального потепления на вино.
"Наблюдаемое глобальное потепление позволяет винограду достичь лучшей степени зрелости. До начала 2000-х годов в Бургундии было распространено использование шаптализации (способ улучшить вино, полученное из неспелого винограда – ред.). В течение 10-12 лет мы гораздо реже говорим об этом явлении, которое становится бесполезным, потому что виноград созревает лучше. Кроме того, благодаря прохладным ночам получается хороший баланс", - добавила специалист.
С другой стороны, климатические изменения способствуют мягким, коротким зимам, которые могут приводить более раннему и быстрому вегетативному циклу. "Отсюда идет частое повторение того, что ложно называют "поздними заморозками". Заморозки случаются в апреле или в мае, и это подвергает опасности почки или цветения, как это было в 2016 году (заморозки в апреле) … Однако в прошлом, когда заморозки были в апреле, виноградная лоза еще не цвела, поэтому ущерб был менее серьезным. Сегодня совпадение этих двух моментов (раннее цветение и поздние заморозки – ред.) могут сказаться на винограде, как это было в 2016 году (во всей Бургундии, кроме Макон и Кот де Нюи) или в 2017 году – в основном в Шабли", - пояснила эксперт.