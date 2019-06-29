В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления

ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Паводковые воды в Иркутской области подтопили 3 тысячи 735 домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по региону.

В Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации действует режим ЧС. По данным на вечер пятницы, было подтоплено около 2,8 тысячи жилых домов, повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены 16 участков дорог местного значения. Один человек погиб, два пропали без вести.

"На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт четырех муниципальных районов Иркутской области: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского. В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка, 3747 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, подтоплено 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Ограниченно движение транспорта на двух участках федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". В пунктах временного размещения находится 561 человек.

Утром в субботу на селекторном совещании в законодательном собрании региона отмечалось, что наиболее сложной остается ситуация в Тулуне. Там полностью затоплен водозабор и здание, где размещается оборудование. В городе нет электроснабжения. Из самого необходимого в качестве помощи запрашиваются одеяла, подушки, постельные принадлежности, питьевая пода, продукты питания. В муниципальных образованиях созданы комиссии по оценке ущерба. Идет работа по формированию списков пострадавших.