Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики

"В моих обсуждениях с лидерами G20 я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса. Хотя МВФ ожидает в будущем некоторого укрепления роста, прогнозируемые риски остаются высокими", - говорится в заявлении Лагард.