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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики

Вчера, 08:51
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
"В моих обсуждениях с лидерами G20 я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса. Хотя МВФ ожидает в будущем некоторого укрепления роста, прогнозируемые риски остаются высокими", - говорится в заявлении Лагард.
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"Главный из этих рисков — торговля. Хотя возобновление торговых переговоров между США и Китаем следует приветствовать, те торговые пошлины, которые уже реализованы, сдерживают мировую экономику, и нерешенные вопросы вносят большую неопределенность относительно будущего", - добавила она.
По ее словам, лидерам "большой двадцатки" нужно бороться вместе с "целым рядом проблем, требующих срочного решения".
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Саммит G20 в ОсакеМВФКристин ЛагардЭкономика
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