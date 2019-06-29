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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин рассказал о планах вывести отношения России и Египта на новый уровень

Вчера, 08:47
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил динамичное развитие российско-египетских отношений и поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за подготовку саммита "Россия-Африка", который состоится осенью текущего года в Сочи.
"Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень. На это нацелен Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который мы с вами подписали в октябре 2018 года", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Египта на полях саммита G20 в Осаке.
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Президент России отметил работу ас-Сиси в качестве сопредседателя саммита "Россия-Африка", который пройдет в октябре этого года в России.
"Надеюсь, что мы вместе поспособствуем тому, чтобы отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своем развитии", - отметил Путин.
Он также выразил готовность поговорить с египетским коллегой о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе.
Со своей стороны президент Египта заявил, что уделяет особое внимание отношениям с Россией, отметил их "особую ценность". "Мы всегда стремимся к сотрудничеству, к развитию его во всех сферах, особенно в экономическом секторе, в торговой области, а также в борьбе с терроризмом", - подчеркнул ас-Сиси, добавив, что Каир благодарен "за возможность воспользоваться российскими знаниями, российской экспертизой".
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Саммит G20 в ОсакеАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинОсака (город)ЯпонияРоссияЕгипетПолитика
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