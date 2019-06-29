Путин рассказал о планах вывести отношения России и Египта на новый уровень

"Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень. На это нацелен Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который мы с вами подписали в октябре 2018 года", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Египта на полях саммита G20 в Осаке.

"Надеюсь, что мы вместе поспособствуем тому, чтобы отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своем развитии", - отметил Путин.

Он также выразил готовность поговорить с египетским коллегой о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе.

Со своей стороны президент Египта заявил, что уделяет особое внимание отношениям с Россией, отметил их "особую ценность". "Мы всегда стремимся к сотрудничеству, к развитию его во всех сферах, особенно в экономическом секторе, в торговой области, а также в борьбе с терроризмом", - подчеркнул ас-Сиси, добавив, что Каир благодарен "за возможность воспользоваться российскими знаниями, российской экспертизой".