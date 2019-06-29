В Иркутской области подтопление угрожает еще трем районам

ИРКУТСК, 29 июн — РИА Новости. Подтопление в Иркутской области угрожает еще трем районам, сообщили представители местных администраций и дум на селекторном совещании, организованном председателем областного Законодательного собрания Сергеем Соколом.

Обильные осадки и подъем уровня рек уже привели к подтоплениям в трех районах — Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском. Накануне вечером там было подтоплено около 2,8 тысячи жилых домов и 16 участков дорог, повреждены 13 автомобильных мостов. Один человек погиб, двое пропали без вести.

На селекторном совещании представители администраций Нижнеудинска, Нижнеудинского и Тайшетского районов рассказали, что вода отступает. Но, по словам председателя думы Чунского района, критические отметки вышедшей из берегов реки Уды, которая на этом участке именуется Чуной, превышены, причем ожидается подъем еще примерно на 150 сантиметров. Полностью затоплен поселок Приудинск, еще с двумя деревнями нет транспортного сообщения.

Сложной остается ситуация в городе Тулуне и Тулунском районе, где паводок нанес наибольший ущерб. В подтопленных поселках погиб весь скот, люди остались без имущества.

Представители администраций Куйтунского, Зиминского и Заларинского районов также сообщили, что в зоне бедствия может оказаться и часть их территорий.

"При критической отметке 479 сантиметров вода уже находится на уровне 529 сантиметров. В семи населенных пунктах подтоплены огороды и подполья в домах", — сказала мэр Зиминского района Наталья Никитина.

Мэр Куйтунского района рассказал, что река Ока поднялась на 520 сантиметров и превысила критический уровень, а на одном из ее притоков есть опасность прорыва дамбы. В зону подтопления попадают четыре населенных пункта.

В Заларинском районе в зоне подтопления находятся два населенных пункта. По словам местного мэра, в районе поселка Танга увеличивается уровень воды. Часть жителей эвакуировали, часть разместились у родственников.

Во всех районах, которым угрожает паводок, ввели режим повышенной готовности.