Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T08:40Z
https://ria.ru/20190629/1556037449.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155596/81/1555968113_0:182:2031:1324_1036x0_80_0_0_bf989203410dcaeffeec6bf52f5b7e04.jpg
РИА Новости

В Иркутской области подтопление угрожает еще трем районам

Вчера, 08:40
13576
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкРежим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 29 июн — РИА Новости. Подтопление в Иркутской области угрожает еще трем районам, сообщили представители местных администраций и дум на селекторном совещании, организованном председателем областного Законодательного собрания Сергеем Соколом.
Обильные осадки и подъем уровня рек уже привели к подтоплениям в трех районах — Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском. Накануне вечером там было подтоплено около 2,8 тысячи жилых домов и 16 участков дорог, повреждены 13 автомобильных мостов. Один человек погиб, двое пропали без вести.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 07:21
С пострадавшими от паводка жителями Иркутской области работают психологи
На селекторном совещании представители администраций Нижнеудинска, Нижнеудинского и Тайшетского районов рассказали, что вода отступает. Но, по словам председателя думы Чунского района, критические отметки вышедшей из берегов реки Уды, которая на этом участке именуется Чуной, превышены, причем ожидается подъем еще примерно на 150 сантиметров. Полностью затоплен поселок Приудинск, еще с двумя деревнями нет транспортного сообщения.
Сложной остается ситуация в городе Тулуне и Тулунском районе, где паводок нанес наибольший ущерб. В подтопленных поселках погиб весь скот, люди остались без имущества.
Паводок в Иркутской области
28 июня, 20:00
Глава МЧС вылетел в Иркутскую область из-за ситуации с паводком
Представители администраций Куйтунского, Зиминского и Заларинского районов также сообщили, что в зоне бедствия может оказаться и часть их территорий.
"При критической отметке 479 сантиметров вода уже находится на уровне 529 сантиметров. В семи населенных пунктах подтоплены огороды и подполья в домах", — сказала мэр Зиминского района Наталья Никитина.
Мэр Куйтунского района рассказал, что река Ока поднялась на 520 сантиметров и превысила критический уровень, а на одном из ее притоков есть опасность прорыва дамбы. В зону подтопления попадают четыре населенных пункта.
Паводок в Иркутской области
28 июня, 18:05
В Иркутской области усилили контроль за нефтепроводами из-за паводка
В Заларинском районе в зоне подтопления находятся два населенных пункта. По словам местного мэра, в районе поселка Танга увеличивается уровень воды. Часть жителей эвакуировали, часть разместились у родственников.
Во всех районах, которым угрожает паводок, ввели режим повышенной готовности.
Все выступающие говорили о том, что в пострадавших от паводка поселках не хватает одеял, одежды, питьевой воды и продуктов. Сокол, в свою очередь, отметил, что во всех муниципалитетах нужно в кратчайшие сроки оценить ущерб и количество пострадавших, чтобы оперативно внести соответствующие изменения в областной бюджет.
40411536
Обсудить 4
Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Паводок в Иркутской области
Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек
РИА
Новости
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Росгвардейцы в зоне паводка в Иркутской области спасли тонущего ребенка
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин оценил перспективы продления СНВ-3
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Во Владимирской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Паводок в Иркутской области
С пострадавшими от паводка жителями Иркутской области работают психологи
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Паводок в Иркутской области
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Девочка плачет
В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке
Путин и Абэ провели переговоры
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния