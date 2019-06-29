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РИА Новости

В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса

Вчера, 08:33
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© REUTERS / StringerОбрушение стены в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии. 29 июня 2019
Обрушение стены в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии. 29 июня 2019
© REUTERS / Stringer
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии, сообщает телеканал NDTV.
Согласно данным канала, ограждающая стена вокруг жилого комплекса упала на несколько жестяных бараков, где проживали рабочие. Причиной ЧП, по предварительной версии, стали сильные муссонные дожди.
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"Наши команды расследуют данный инцидент. В отношении виновных будут приняты строжайшие меры. Нам необходимо проверить, были ли получены все необходимые для строительства разрешения и были ли приняты надлежащие меры безопасности", - заявил телеканалу представитель местной полиции.
Пострадавшие доставлены в больницы. Поисковая операция продолжается. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди.
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