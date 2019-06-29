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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп спросил у президента Южной Кореи, видел ли тот его последний твит

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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед началом завершающей сессии саммита стран "группы 20" подошел к южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину и спросил, видел ли тот его запись в Twitter, в которой он упоминает о возможности встречи с северокорейским лидером при посещении демилитаризованной зоны во время своего визита в Южную Корею.
Как сообщает президентская администрация Южной Кореи, Трамп подошел к президенту Мун Чжэ Ину, который пил кофе, и спросил: "Вы видели мой твит?" Президент Мун Чжэ Ин ответил: "Да, видел". Президент Трамп, говоря "Попробуем сделать это", поднял большой палец вверх в знак одобрения.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп написал на своей страничке в Twitter о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне. "Я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун (Чжэ Ином). Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться", - написал Трамп в Twitter.
Позже журналисты уточнили у американского президента, было ли это предложение согласовано с северокорейской стороной. На это Трамп сказал, что его запись была "пробным шаром", так как он даже не знает, находится ли Ким Чен Ын в Северной Корее, но если он "там, то мы увидимся на пару минут".
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Трамп, принимающий участие в саммите "двадцатки" в японском городе Осака, после завершения форума отправится с визитом в Южную Корею, где может посетить демилитаризованную зону на границе между Севером и Югом Корейского полуострова.
Позднее представитель президентской администрации Южной Кореи заявил перед журналистами, что решений о возможной встрече американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына во время посещения демилитаризованной зоны нет, сказав, что "к этому часу ничего не решено". В то же время он подчеркнул, что Южная Корея по-прежнему приветствовала бы возобновление диалога между Северной Кореей и США.
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Саммит G20 в ОсакеМун Чжэ ИнДональд ТрампКим Чен ЫнБольшая двадцаткаЮжная КореяКНДРСШАTwitterВ мире
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