Трамп спросил у президента Южной Кореи, видел ли тот его последний твит

ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед началом завершающей сессии саммита стран "группы 20" подошел к южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину и спросил, видел ли тот его запись в Twitter, в которой он упоминает о возможности встречи с северокорейским лидером при посещении демилитаризованной зоны во время своего визита в Южную Корею.

Как сообщает президентская администрация Южной Кореи, Трамп подошел к президенту Мун Чжэ Ину, который пил кофе, и спросил: "Вы видели мой твит?" Президент Мун Чжэ Ин ответил: "Да, видел". Президент Трамп, говоря "Попробуем сделать это", поднял большой палец вверх в знак одобрения.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп написал на своей страничке в Twitter о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне. "Я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун (Чжэ Ином). Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться", - написал Трамп в Twitter

Позже журналисты уточнили у американского президента, было ли это предложение согласовано с северокорейской стороной. На это Трамп сказал, что его запись была "пробным шаром", так как он даже не знает, находится ли Ким Чен Ын в Северной Корее, но если он "там, то мы увидимся на пару минут".

"Это все, что мы можем сделать. Но это будет хорошо", - сказал Трамп журналистам.

Трамп, принимающий участие в саммите "двадцатки" в японском городе Осака, после завершения форума отправится с визитом в Южную Корею, где может посетить демилитаризованную зону на границе между Севером и Югом Корейского полуострова.