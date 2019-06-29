С пострадавшими от паводка жителями Иркутской области работают психологи

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пострадавшим и эвакуированным из-за паводка жителям Иркутской области оказывают помощь психологи, продолжает работать круглосуточная горячая линия, сообщается на Пострадавшим и эвакуированным из-за паводка жителям Иркутской области оказывают помощь психологи, продолжает работать круглосуточная горячая линия, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском. Из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков. Кроме того, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

"Для оказания психологической помощи пострадавшему и эвакуированному населению в районы, попавшие в зону действия дождевого паводка, направлен личный состав психологической службы Главного управления МЧС России по Иркутской области и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Психологи работают в пунктах временного размещения. Кроме того, в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском районах работают специалисты областного Минсоцразвития, которые определят нуждаемость в питьевой воде, продуктах, медикаментах, в восстановлении документов, а также разъяснят порядок оказания единовременных денежных выплат пострадавшим гражданам.