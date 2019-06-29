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РИА Новости

Москвичи заводят собак в полтора раза чаще, чем кошек

Вчера, 07:10
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдых в московском парке. Архивное фото
Отдых в московском парке. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Собак в Москве ежегодно регистрируют в полтора раза чаще, чем кошек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
"Ежегодно на территории города Москвы регистрируются более 279 тысяч собак и 178 тысяч кошек", — сказали там.
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В комитете уточнили, что чаще всего в столичные государственные ветеринарные клиники обращаются владельцы карликовых пород собак — йоркширских терьеров, той-терьеров и джек-рассел-терьеров. Из средних пород чаще всего встречаются лабрадоры и немецкие овчарки.
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