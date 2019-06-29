Москвичи заводят собак в полтора раза чаще, чем кошек

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Собак в Москве ежегодно регистрируют в полтора раза чаще, чем кошек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Ежегодно на территории города Москвы регистрируются более 279 тысяч собак и 178 тысяч кошек", — сказали там.