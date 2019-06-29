Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Из зоны подтопления в городе Тулун Иркутской области, где накануне из-за прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды, силами МЧС вывезли свыше 500 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Эвакуация ведется с помощью аэролодок спасателей и лодок местных жителей. С крыш домов вертолетом Ми-8 МЧС спасены восемь человек.
Уровень воды на 08:00 (03:00 мск) 29 июня составил 1357 сантиметров. В Тулуне сейчас подтоплено 887 жилых домов, в Тулунском районе подтопленными остаются 13 населенных пунктов — 1276 домов с населением 2,9 тысячи человек.
В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. В зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах. Из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков. Кроме того, в зону затопления попали 32 социально значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.
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