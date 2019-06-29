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РИА Новости

Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner, пишут СМИ

Вчера, 06:33
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner. Архивное фото
Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минюст США запросил у Boeing документы, касающиеся процесса производства самолета 787 Dreamliner, сообщает Seattle Times со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
Повестки направлены в начале июня нескольким сотрудникам завода в Южной Каролине, где собирают лайнер. Требование предоставить документы связаны с возможной "недоброкачественной работой" в процессе сборки самолета, пишет газета.
Кроме того, один из источников отметил, что эти повестки исходили от "той же группы" прокуроров, которые участвовали в расследовании по делу 737 Max.
Представители и министерства, и компании отказались комментировать эту информацию.
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Проблемы с самолетами Boeing

В марте Boeing 737 Мax авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018-го разбился такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air. После этого полеты самолетов модели 737 Мax были приостановлены в США и других странах, а многие авиакомпании приостановили их эксплуатацию.
В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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