Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner, пишут СМИ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минюст США запросил у Boeing документы, касающиеся процесса производства самолета 787 Dreamliner, сообщает Минюст США запросил у Boeing документы, касающиеся процесса производства самолета 787 Dreamliner, сообщает Seattle Times со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Повестки направлены в начале июня нескольким сотрудникам завода в Южной Каролине, где собирают лайнер. Требование предоставить документы связаны с возможной "недоброкачественной работой" в процессе сборки самолета, пишет газета.

Кроме того, один из источников отметил, что эти повестки исходили от "той же группы" прокуроров, которые участвовали в расследовании по делу 737 Max.

Представители и министерства, и компании отказались комментировать эту информацию.

Проблемы с самолетами Boeing

В марте Boeing 737 Мax авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018-го разбился такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air. После этого полеты самолетов модели 737 Мax были приостановлены в США и других странах, а многие авиакомпании приостановили их эксплуатацию.