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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Меркель на встрече с Путиным выглядела бодро

Вчера, 06:28
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония) , 29 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель, ранее на ряде официальных мероприятий чувствовавшая недомогание, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках G20 выглядела бодро.
На переговоры она пришла в светло-розовом пиджаке и черных брюках.
После рукопожатия лидеры еще некоторое время пообщались, стоя, а затем продолжили беседу с участием делегаций, но без камер.
Ранее Меркель неоднократно испытывала приступы дрожи в ходе официальных мероприятий. Например, 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза в ходе исполнения государственных гимнов. Позднее Меркель объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Телеведущая Ольга Скабеева
18 июня, 18:56
Скабеева возмутилась, что Зеленский не помог Меркель, когда ей стало плохо
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Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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