Меркель на встрече с Путиным выглядела бодро

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях "Группы двадцати". 29 июня 2019

ОСАКА (Япония) , 29 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель, ранее на ряде официальных мероприятий чувствовавшая недомогание, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках G20 выглядела бодро.

На переговоры она пришла в светло-розовом пиджаке и черных брюках.

После рукопожатия лидеры еще некоторое время пообщались, стоя, а затем продолжили беседу с участием делегаций, но без камер.