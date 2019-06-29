Путин проводит встречу с Меркель на полях саммита G20

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита Группы двадцати в японской Осаке.

Лидеры, поприветствовав друг друга и обменявшись рукопожатием, сели за стол переговоров.

В пятницу российский лидер в кулуарах уже кратко пообщался с Меркель.

Не исключено, что стороны помимо обсуждения двусторонней повестки затронут Украину. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин наверняка поговорит с Меркель о проведении "нормандской" встречи.