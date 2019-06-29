Путин проводит встречу с Меркель на полях саммита G20

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита Группы двадцати в японской Осаке.
Лидеры, поприветствовав друг друга и обменявшись рукопожатием, сели за стол переговоров.
В пятницу российский лидер в кулуарах уже кратко пообщался с Меркель.
Не исключено, что стороны помимо обсуждения двусторонней повестки затронут Украину. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин наверняка поговорит с Меркель о проведении "нормандской" встречи.
В пятницу Путин общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который позже сообщил, что на встрече вопрос о проведении саммита на уровне лидеров "нормандского" формата обсуждался.
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